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Haberler > GÜNDEM 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafikte terör estiren magandanın makas atarak ilerlediği o anlar ise kameraya saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA