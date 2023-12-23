Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan

Yılmaz’la Vazgeçme’ye 15 yaşındaki Nuray’ın annesi Ayten’in yardım çağrısı damgasını vurdu.

15 Aralık Cuma günü evinden kaçan Nuray’dan, 1 haftadır haber alamayan annesi Ayten yaşadıklarını Didem Arslan Yılmaz’a anlattı. Gaziantep’te yaşayan Ayten hanımın 7 çocuğundan biri olan Nuray, akrabası olan 23 yaşındaki Azad’la birkaç ay önce sevgili oldu. Ayten, daha önce bir kez evlenen ve 8 yaşında bir oğlu olan Azad’ın madde kullandığını, karısına bıçak çektiğini ve boşandıktan sonra evli kuzenini kaçırdığını iddia etti. Kızının videolarını gözyaşları içinde izleyen acılı anne, Azad’ın kızına zarar vermesinden korktuğunu belirtti.

Azad’ın babası Ramazan bey yayına bağlandı, oğlunun ve Nuray’ın yerini bilmediğini söyledi. Ailenin başlık parası istediğini, Nuray’ı bulunca başka biriyle evlendirileceğinin altını çizdi.

15 yaşındaki Nuray, ailesine dönecek mi? Yanıtları Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.