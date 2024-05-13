15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
Sosyal medyadaki fotoğraf çekme çılgınlığı can aldı. 15 yaşındaki Pelin Baz, çayın kenarında fotoğraf çektirmek istedi ancak dengesini kaybederek suya düştü. Genç kız günler sonra hayata gözlerini yumdu
Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 Mayıs’ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında, dengesini kaybederek suya düşen Pelin Baz (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Olay, 5 Mayıs’ta Kozluk İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla beraber ilçedeki Pisyar Çayı’na gezmeye giden Pelin Baz, fotoğraf çekmek için çıktığı çay kenarındaki kayanın üzerinden dengesini kaybederek suya düştü.
Fotoğraf: DHA
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Pelin, kaldırıldığı Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Pelin, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pelin’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.