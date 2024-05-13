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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti

        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti

        Sosyal medyadaki fotoğraf çekme çılgınlığı can aldı. 15 yaşındaki Pelin Baz, çayın kenarında fotoğraf çektirmek istedi ancak dengesini kaybederek suya düştü. Genç kız günler sonra hayata gözlerini yumdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:29
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        15 yaşındaki Pelin, 9 gün sonra pes etti
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 Mayıs’ta fotoğraf çektirmek için gittiği çayın kenarında, dengesini kaybederek suya düşen Pelin Baz (15), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, 5 Mayıs’ta Kozluk İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul arkadaşlarıyla beraber ilçedeki Pisyar Çayı’na gezmeye giden Pelin Baz, fotoğraf çekmek için çıktığı çay kenarındaki kayanın üzerinden dengesini kaybederek suya düştü.

        Fotoğraf: DHA

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Pelin, kaldırıldığı Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

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        Pelin, tedavi gördüğü hastanede bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pelin’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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