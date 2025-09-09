15 yaşındaki yaşıtı katletti!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı (15), aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, önceki gün Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acacı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.