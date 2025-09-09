Habertürk
        15 yaşındaki yaşıtı katletti! | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki yaşıtı katletti!

        Başkentte korkunç bir cinayet işlendi. Olayda 15 yaşındaki Fatih Acacı, aynı yaştaki D.G. tarafından bıçakla öldürüldü. Saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 15:11 Güncelleme: 09.09.2025 - 15:11
        15 yaşındaki yaşıtı katletti!
        Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı (15), aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, önceki gün Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acacı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
