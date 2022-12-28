15 yıl izini sürdü... Doğal ortamında görüntüledi

"HEYECANDAN ELİM TİTRİYORDU"

Uzun yıllardır peşinde koştuğu vaşağı, görüntülemenin mutluluğunu yaşayan İsmail Ateş, "Yıllardır bölgede dağcılık yapıyorum. Dağcılık olunca fotoğrafçılık da kendiliğinden gelişiyor. Dağcılık ve fotoğrafçılık benim için büyük bir aşktır. Daha önce bu bölgede keklik, ayı, şamua, dağ keçisi, su samuru gibi neredeyse tüm yaban hayvanlarını görüntüledim. Benim içimde vaşağı yakında görüntülemek vardı ve bu içimde kalmıştı. 15 yıl izini sürdüm ve onu çekmeyi başardım, çok mutluyum. Onla karşılaştığımda inanılmaz derece heyecanlandım. Deklanşöre basarken heyecandan elim titriyordu.