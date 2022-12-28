ALX4 geni, memelilerin göz gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca 18. kromozom genetiği aynı Sibirya kurtları gibi mavi gözlü olmaya eğilimli olan Avustralya çoban köpeklerinde de görülüyor.

Cornell Üniversitesi Veterinerlik Koleji ortaklığı ile yapılan araştırmada 6.070 köpek çalışmada yer aldı. Köpeklerin sahipleri, köpeklerinin dış özelliklerini tanımlayarak araştırmaya katkıda bulundurlar.