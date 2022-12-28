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Sibirya kurtlarının neden mavi gözlü olduğuyla ilgili araştırma yapıldı!

Köpeklerde mavi göz rengi genellikle Sibirya kurtlarına özgüdür. Embark adlı DNA araştırma şirketi Sibirya kurtlarının neden mavi gözlü olduğunu araştırdı ve bir sonuca vardı. İşte, eşsiz gözleri ile Sibirya kurtlarının sırrı...

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  • Sibirya kurtları bu yüzden mavi gözlü! Sibirya kurtları neden mavi gözlüdür?

    NEDEN MAVİ GÖZLÜ OLDUKLARI ANLAŞILDI

    Embark adlı DNA testi yapan şirket tarafından yürütülen çalışma sonucunda Sibirya kurtlarının neden mavi gözlere sahip olduğu anlaşıldı.
  • Sibirya kurtları bu yüzden mavi gözlü! Sibirya kurtları neden mavi gözlüdür?

    Embark adında köpek DNA’sı üzerine araştırma yürüten şirketin, Boston, Masssachusetts, Ithaca ve New York’ta merkezi bulunuyor. Sibirya kurtlarının eşsiz mavi gözlerinin nedenini araştıran şirket bu sırrı neredeyse çözmüş durumda.
  • Sibirya kurtları bu yüzden mavi gözlü! Sibirya kurtları neden mavi gözlüdür?

    KÖPEK GENETİĞİNE YÖNELİK YAPILAN EN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA

    Yapılan araştırma köpek genetiğine yönelik yapılmış en geniş çaplı çalışmalardan birisi. Çalışma, insan olmayan bir model üzerinde ilk tüketici genom araştırması.
  • Sibirya kurtları bu yüzden mavi gözlü! Sibirya kurtları neden mavi gözlüdür?

    KROMOZOM ÖZELLİĞİ

    Sibirya kurtlarının mavi gözlü olmalarının ana sebebinin 18’inci kromozom olduğu belirtiliyor. ALX4 geninin yanında bulunan 18. kromozom üzerinde gerçekleşen bir çoğalma nedeniyle mavi göz rengi oluşuyor.
  • Sibirya kurtları bu yüzden mavi gözlü! Sibirya kurtları neden mavi gözlüdür?

    ALX4 geni, memelilerin göz gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca 18. kromozom genetiği aynı Sibirya kurtları gibi mavi gözlü olmaya eğilimli olan Avustralya çoban köpeklerinde de görülüyor.

    Cornell Üniversitesi Veterinerlik Koleji ortaklığı ile yapılan araştırmada 6.070 köpek çalışmada yer aldı. Köpeklerin sahipleri, köpeklerinin dış özelliklerini tanımlayarak araştırmaya katkıda bulundurlar.

 

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk
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