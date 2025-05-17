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        Haberler Gündem Güncel 150 yıllık değirmen turizme kazandırılacak | Son dakika haberleri

        Kayseri'deki 150 yıllık değirmen turizme kazandırılacak

        Kayseri'de Milli Mücadele döneminde orduya un öğüten değirmenler arasında yer alan 150 yıllık Çevreş Değirmeni'nin restorasyonuna başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:31
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        150 yıllık değirmen turizme kazandırılacak
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        Kayseri'de Milli Mücadele döneminde orduya un öğüten değirmenler arasında yer alan Çevreş Değirmeni'nin restorasyonuna başlandı. Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde yer alan 150 yıllık değirmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi sınırlarındaki pek çok tarihi eserden biri olan değirmenin restorasyonuyla bölgedeki turizm rotalarına bir yenisi eklenecek.

        Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Ağırnas Mahallesi'nin kadim bir yerleşim olduğunu, dünya tarihine eserleriyle damga vurmuş Mimar Sinan'ın memleketi olması özelliğiyle de ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

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        Sahip olduğu değerlerle tarihi mahallenin hem Koramaz Vadisi'ni hem de Kültepe Ören Yeri'ni beslediğini anlatan Senem, şöyle konuştu:

        "Mimar Sinan'ın yetişmiş olduğu topraklarda yer alıyoruz. Tabii bu bize sorumluluk da yüklüyor. Bu sebeple buradaki her tarihi yapı, obje bizim için çok değerli. Bu değirmeni de bu şekilde görüyoruz. Değirmen hicri 1291 tarihli. Bu da hesaplamalarımıza göre yaklaşık 1874-75'li yıllara denk geliyor. Ağırnas'ta yaşayan Çerkezoğlu Mustafa Bey, Milli Mücadele'ye çok destek veren bir isim. Bu isim özellikle Milli Mücadele döneminde ordunun türlü ihtiyaçlarını gideriyor. Onlardan birisi de tahıl ve un. Bu konularda orduya destek oluyor. Ağırnas'taki değirmenlerde un öğüttüğünü ve Konya'da konuşlanan orduya un gönderdiğini biliyoruz. Bu da o değirmenlerden biri."

        Senem, Koramaz Vadisi'nin hemen girişinde yer alan değirmenin Büyükşehir Belediyesince kamulaştırıldığını belirterek, restorasyonu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        Kentte ilk kez bir değirmen restorasyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Senem, "Hem bölgeye hem de tarihe hizmet edecek güzel bir çalışma olacak" dedi.

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