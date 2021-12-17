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Haberler Televizyon 16 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim?
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16 Aralık Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarışmacılar bu akşam Düzce'de, Düzce yemekleri için ocağın başına geçtiler. Haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununun oynandığı 16 Aralık MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı merak konusu oldu. 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

16 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te 17. haftanın 3. eleme adayı bu akşam belli oluyor. MasterChef'te bu akşam yarışmacılar haftanın 3. dokunulmazlık oyunu izin tezgah başına geçti. İşte MasterChef Türkiye 16 Aralık dokunulmazlık oyunu kazananları ve eleme adayı

16 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarından sevilen programı MasterChef Türkiye 2021’de on yedinci hafta mücadelesi 13 Aralık'ta başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 15 Aralık'ta, haftanın son dokunulmazlık oyunu ise bu gece oynandı.

MasterChef Türkiye 2021'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

16 ARALIK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Sergen oldu.

MASTERCHEF 16 ARALIK ELEME ADAYI KİM?

MasterChef’te haftanın son eleme adayı merak ediliyor. 16 Aralık MasterChef'te haftanın üçüncü eleme adayı Eren oldu.

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