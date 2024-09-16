İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41! 16 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul sıcak ve kurak bir yaz dönemi geçirdi. Doğal olarak, bundan en çok etkilenen barajlar oldu. İSKİ, megakentte genel baraj doluluk oranlarının yüzde 41'e kadar gerilediğini açıkladı. İşte, 16 Eylül İstanbul'da yer alan barajların doluluk oranları...
İstanbul yoğun ve kurak bir yaz dönemi geçirdi. Yüksek nem oranı, hızlı buharlaşma va kontrolsüz su tüketimi beraberinde barajlardaki genel doluluk oranını da etkiliyor. İSKİ'ye göre, genel barajl doluluk oranı yüzde 41,61'e kadar geriledi. İşte, 16 Eylül İstanbul barajlarındaki son durum...
16 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 37.88
Darlık Barajı yüzde 46.94
Elmalı Barajı yüzde 57.97
Terkos Barajı yüzde 56.2
Alibey Barajı yüzde 9.69
Büyükçekmece Gölü yüzde 42.2
Sazlıdere Barajı yüzde 48.33
Istrancalar Barajı ise yüzde 24.78
Kazandere Barajı yüzde 8.02
Papuçdere yüzde 22.37