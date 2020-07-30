Reuters

Avustralya, Singapur'a dünyanın en uzun denizaltı yüksek gerilim kablosu aracılığıyla güneş enerjisi ihraç etmek için 16 milyar dolar büyüklüğündeki projeye gereken onayları acilen vereceğini açıkladı.

Singapur merkezli Sun Cable tarafından yürütülen Avustralya-ASEAN Power Link projesi, Avustralya'nın Northern Territory eyaletinde 10,000 MW kurulu güçte güneş santrali ve 30 gigawatt/saat kapasitede enerji depolama tesisi kurulmasını öngörüyor.

Üretilen elektrik 4,500 km uzunluğundaki hat ile Singapur'a sonrasında da Endonezya'ya bağlanacak. Enerji Bakanı Angus Taylor, projenin dünyanın en büyük kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olan Avustralya'nın dünyanın başlıca enerji ihracatçılarından biri olmaya devam etmesini ve yüzlerce istihdam sağlayacağını söyledi.

Taylor'ın açıklamasında "(Bu proje) COVID-19 salgınının zorluklarına rağmen, endüstrinin hala ekonomik toparlanmayı sağlayacak ve oldukça ihtiyaç duyulan iş imkanları yaratacak fırsatlara yatırım yapması tüm Avustralyalılar için güçlü bir mesajdır" ifadeleri yer aldı.