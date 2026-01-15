Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 16 Ocak'ta büyük kesinti! 16 Ocak 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        16 Ocak'ta büyük kesinti! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        16 Ocak Cuma günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 16.01.2026 - 08:05
