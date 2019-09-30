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HaberlerGündemSon dakika... İHANET SUÇLAMASINA PİŞKİN YANIT! Başkasıyla evliyken düğün yaptı- HABERLER

16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı

İHA

İstanbul'da yaşayan Elif D., kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia ettiği 16 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme boşanma davası için duruşma günü verirken ‘pes’ dedirten bir olay yaşandı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle düğün yapan davalı koca, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca...

İstanbul’da yaşayan Elif D.(38) ve Ömer D.(39) çifti 2003 yılında evlendi. Bu evlilikten 13 yaşında bir çocukları oldu. İddiaya göre, Ömer D. 6 ay önce hayvan ticareti yapmak için Samsun’a gitti. Bu süreçte Elif D., eşi Ömer D.’nin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öğrendi. Sosyal medya üzerinden Elif D.’ye ulaşan T. isimli bir kadın Samsun’da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek “Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz. Sizin 2 buçuk yıldır ayrı olduğunuzu söyledi bana” dedi. Elif D.’nin “Ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam” demesi üzerine ise T., Elif D.’yi görüntülü arayarak Ömer D.’yi ekranda gösterdi. Bu sırada Ömer D., T.’ye müdahale edip telefonu elinden almaya çalıştı.

 

2 MİLYON TL TAZMİNAT İSTİYOR

Yaşananlar üzerine eşinin kendisini aldattığından emin olan Elif D., avukatı Çağrı Çetin aracılığıyla Anadolu 15. Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek 10 bin lira nafaka ve 2 milyon lira tazminat ödemesini talep etti.

“ALDATMA SUÇLARINI KAYDA DEĞER BULMUYORUM"

Davalı koca Ömer D. ise cevap dilekçesinde, “Eşimle fikir ve kafa yapısı ayrı olması sebebiyle sürekli tartışmalar ve kavgalar etmekteyiz. Bu kavgalar ve tartışmalar sebebiyle birbirimize olan sevgi, saygı tamamen kalmadığı gibi, birbirimize olan güven de tamamen kalmadığından, bu sebeple davalı eşimle aldığımız kararla ben de boşanmaya karar verdim. Davacının beni aldatmakla suçlamalarını kayda değer bulmuyorum. Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Davacı bana, hakaret içeren aşağılayan kelimeleri sarf ettikten sonra ‘evden defol git, kendine yeni bir hayat kur. Benden sana kadın olmaz’ dediği için medeni olarak evi terk ettim. Köye yerleştim” dedi. Köyde yaşadığını ve işsiz olduğunu belirten Ömer D., “Davacı beni Holding yöneticisi zannetmiş olacak ki 10 bin lira istiyor. Benim ödeme imkanım yoktur” diyerek karısının kendisine 2 milyon lira manevi tazminat ödenmesini istedi.

BOŞANMADAN DÜĞÜN YAPTI

Mahkeme, boşanma davası için Kasım ayına duruşma günü verdi. Duruşmanın henüz ilk celsesi görülmeden ise ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ömer D. bir süredir birlikte olduğu üniversite öğrencisi T. ile düğün yaptı. Düğün fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından “Ruhun ruhuma yoldaş, gölgen gölgeme sırdaş, gönlün gönlüme arkadaş olsun” sözüyle paylaştı.a

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