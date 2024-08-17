17 Ağustos felaketinin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos Marmara depremi mesajları ve sözleri
Türkiye'de milyonları derinden etkileyen 17 Ağustos depremi mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. 17 Ağustos 1999 Depreminin 25'üncü yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Üzerinden tam 25 yıl geçmesine rağmen depremin acısı yüreklerde kanamaya devam ederken, o gün kaybedilenler de özlemle, rahmetle anılıyor. İşte 25'inci yıl dönümünde 17 Ağustos depremi için mesajlar ve o acı gün hakkında detaylar...
17 Ağustos depremi mesajları ve sözleri, bundan tam 25 yıl önce yaşanan afetin acılarını halâ yüreklerinde taşıyanlar tarafından sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Gölcük depremi pek çok bölgeden hissedilmişti. 17 Ağustos gecesi sevdiklerini kaybedenler ve yaralananlar oldu. Afetin üzerinden geçen zamanın ardından 17 Ağustos depremi mesajları ve sözleri bir araya getirdik…
17 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ
17 Ağustos Depremi’nin 25. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.
17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!
Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.
Türkiye’min en acı 45 saniyesi “17 Ağustos 1999 ” ALLAH ülkeme ve dünyada hiç bir millete bu acıyı yaşatmasın..
Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.
17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.
25 koca yıl geçmiş üstünden. Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.
03:02 …Sesimi duyan var mı? Rabbim bir daha yaşatmasın.
Çocukluğumuzun yok olduğu evler, caddeler, sokaklar …Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dilerim.
17 AĞUSTOS 1999 YILINDA NE OLDU?
17 Ağustos 1999 yılının tarihte birçok adı bulunuyor. Kimileri 1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi olarak tanımlıyor. 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana geldi.
17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.
Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir.
Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi.
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı.
BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU
Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.
Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.
Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)
Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)
Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )
Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli
Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.
Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.