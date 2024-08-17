17 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ

17 Ağustos Depremi’nin 25. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye’min en acı 45 saniyesi “17 Ağustos 1999 ” ALLAH ülkeme ve dünyada hiç bir millete bu acıyı yaşatmasın..

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.