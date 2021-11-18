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17 Kasım MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef 17 Kasım dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef 13. haftada da heyecan durulmuyor. TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar Balkan mutfağının simgesi olmuş yemeklerle jüri karşısında ter döktü. 17 Kasım Çarşamba gecesi haftanın 3. ve 4. eleme adayları da netleşmiş oldu. 17 Kasım MasterChef eleme adayları kim? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

17 Kasım MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef 17 Kasım dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te bu akşam 6 Balkan ülkesinden 6 özel yemek pişirildi. Kırmızı takım ve Mavi takım 13. haftanın 2. dokunulmazlık oyununa çıktı. İki takım arasındaki zorlu yarışın ardından 17 Kasım Çarşamba eleme adayları açıklandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021’de on üçüncü hafta tüm heyecanıyla sürüyor. Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen Azize ve daha önce elenen Görkem, yapılan oyunları kazanarak ana kadroya geri dönen isimler olmuştu. 17 Kasım Çarşamba akşamı haftanın ikinci takım oyununda Balkan mutfağından altı yemek için takımlar, üçer yarışmacı ile iki turda karşı karşıya geldi. 17 Kasım dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı.

16 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dilara'nın potaya gönderdiği isim haftanın 3. eleme adayı oldu. MasterChef'te 17 Kasım eleme adayları Tahsin ve Sergen olarak belirlendi.

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