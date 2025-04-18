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        Haberler Bilgi Magazin 17 Nisan 2025 reyting sonuçları ile AB ve total reyting sıralaması: İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor, Siyah Kalp

        17 Nisan reyting sonuçları açıklanıyor: Perşembe günü en çok ne izlendi?

        17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında yer alan dizi, film ve eğlence programları, reyting listelerinde rekabete sahne oldu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar, hem total hem de AB kategorilerinde izlenme oranlarına göre sıralandı. Peki, Perşembe günü reyting yarışını kim önde tamamladı? İşte, 17 Nisan 2025 tarihli total ve AB grubu reyting sıralamasında ilk 10'a giren programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 07:35 Güncelleme: 18.04.2025 - 07:35
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        17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon kanallarında birçok dizi, film ve eğlence programı izleyiciyle buluştu. Gün boyu ekrana gelen yapımlar, reyting listelerinde büyük bir yarışa sahne oldu. Peki, gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar süren yayın maratonunda hangi yapımlar zirvede yer aldı? İşte, 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarında ilk 10’a giren programlar…

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        17 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        17 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

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