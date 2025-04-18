17 Nisan reyting sonuçları açıklanıyor: Perşembe günü en çok ne izlendi?
17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında yer alan dizi, film ve eğlence programları, reyting listelerinde rekabete sahne oldu. Gün boyunca yayınlanan yapımlar, hem total hem de AB kategorilerinde izlenme oranlarına göre sıralandı. Peki, Perşembe günü reyting yarışını kim önde tamamladı? İşte, 17 Nisan 2025 tarihli total ve AB grubu reyting sıralamasında ilk 10'a giren programlar…
17 Nisan 2025 Perşembe günü televizyon kanallarında birçok dizi, film ve eğlence programı izleyiciyle buluştu. Gün boyu ekrana gelen yapımlar, reyting listelerinde büyük bir yarışa sahne oldu. Peki, gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar süren yayın maratonunda hangi yapımlar zirvede yer aldı? İşte, 17 Nisan 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarında ilk 10’a giren programlar…
17 NİSAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
17 NİSAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI