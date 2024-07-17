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        Haberler Bilgi Gündem 17 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        17 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

        İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından günlük olarak duyuruluyor. İstanbul'da ikamet edenler, hangi ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 17 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 01:05 Güncelleme: 17.07.2024 - 01:05
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        İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Elektrik kesintileri, 'www.bedas.com.tr' sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabiliyor. İşte 17 Temmuz 2024 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 17 Temmuz Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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