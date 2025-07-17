METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güney kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.