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        Haberler Bilgi Gündem 17 Temmuz Perşembe güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        17 Temmuz Perşembe güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 17 Temmuz Perşembe Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 01:05 Güncelleme: 17.07.2025 - 01:05
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        Güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatleri ile hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırmaları gündeme geldi. Peki, 17 Temmuz Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güney kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 23°C, 34°C

        Az bulutlu

        İZMİR 25°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 20°C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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