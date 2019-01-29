Kartal’da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın, “kasten öldürme” suçundan müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.



İHA'nın haberine göre, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici, Mesut Vural cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Ercan Ekici ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya, hayatını kaybeden Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş ve kardeşi Seçil Can katıldı.



“SİLAHIN MEKANİK ARIZASI YOK”



Mahkeme başkanı, celse arasında olay yerinde keşif yapıldığını ve keşfe ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu tutanağa geçirdi. Raporda, olayda kullanılan tabancanın muayenesinde ateş etmesine mani mekanik herhangi bir arızasının bulunmadığı, şarjörün tabancaya takılıp çıkarılabildiği, sürgü tertibatının geri çekilip kurulabildiği, horoz tertibatının geriye doğru kurulduğu ve tetik tertibatının çalıştığının gözlemlendiği belirtildi.

Duruşmada söz alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı Feyza Altun, “Sanıkların eylemlerinin kasten adam öldürme kabul edilerek sanıkların cezalandırılmalarını talep ederiz” dedi.

Duruşma savcısı, sanıklarla maktulün DNA karşılaştırılmalarının yapılmadığını belirterek, sanıkların doku örnekleri ile maktule ait örneklerin karşılaştırılmasını talep etti.



“SUÇ VASFININ DEĞİŞME İHTİMALİ MEVCUTTUR"

Sanık Bayram Ekici’nin avukatı, “Tabanca iki kez ateş almaya müsait bir silah değildir. Dolayısıyla isnat edilen suçta kullanılabilecek bir tabanca değildir. Sanık Bayram ile maktul arasında herhangi bir sorun yoktur. Müvekkilim yaklaşık 1 yıldır tutukludur. Deliller toplanmıştır, kaçma şüphesi yoktur. Suçun vasfının değişme ve taksirle ölüme neden olma olarak değerlendirme ihtimali mevcuttur” diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.



“KIZ ARKADAŞIMI KAYBETTİM, ACIMI BURADA YAŞIYORUM"

Sanık Mesut Vural, “Olay kazadan ibarettir. 15 aydır tutukluyum, mağdurum” dedi. Sanık Bayram Ekici de suçsuz olduğunu belirterek, “Kız arkadaşımı kaybettim. Acımı burada yaşıyorum” diye konuştu.

Sanıklardan kan örnekleri alınarak, maktul ve sanıklara ait doku örneklerinin karşılaştırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

“SANIKLARIN İDDİALARI ÇÜRÜTÜLDÜ”



Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı Kübra Süleyman, “Bugün 4. Duruşmamız görüldü. Bilirkişi raporu dosyaya geldi. Sanıkların silahın bozuk olduğuna ilişkin beyanları vardı. Raporda silahın bozuk olmadığı, tüm teçhizatlarının çalıştığı ortaya konuldu. Bu iddiaları da çürütülmüş oldu. Biz de duruşmada bunları tekrarladık. Duruşma ertelendi, gelecek celse karar çıkabileceğini düşünüyoruz. Umarım istediğimiz şekilde sonuç alınır. Biz bu dosyanın hep beraber takipçiyiz ailesi ve avukatları olarak. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bayram Ekici’nin Aleyna Can’ın erkek arkadaşı olduğu ve olaydan birkaç gün önce bir apartmandan oda kiraladığı anlatılırken, kiralık daireye Aleyna Can ile Bayram Ekici’nin kardeşi Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın da geldiği belirtilirken, bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıkmak için hazırlanan Mesut Vural’ın belindeki tabancayı çekmeceye bıraktığı kaydedildi.



Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın akşam saatlerinde eve döndüklerinin anlatıldığı iddianamede, tabancayı ellerine alan şüphelilerin mekanizmayı çekerek tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can’ı vurarak öldürdükleri belirtildi.

Bayram Ekici, Ercan Ekici ve Mesut Vural’ın, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.