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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki Damla Gülüş asılmış halde bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki Damla asılmış halde bulundu!

        Aydın'da, 17 yaşındaki Damla Gülüş, hayvan damında ölü olarak bulundu. Genç kızın cansız bedeni jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:09
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        17 yaşındaki Damla asılmış halde bulundu!
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        Aydın'da olay, Nazilli ilçesi kırsal Beğerli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damla Gülüş'ten (17) bir süre haber alamayan yakınları genç kızı aramaya başladı.

        İPLE ASILI HALDE BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre ev ve çevresinde Gülüş'ü arayan yakınları genç kızı hayvan damında iple asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gülüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülüş'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, genç kızın anne ve babasının ayrı olduğu ve bir gün önce babasının evine geldiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Genç kızın cansız bedeni jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aydın
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