17. yüzyılda yaşasaydınız bu sebepler yüzünden cadı ilan edilirdiniz

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ŞİFACILAR BÜYÜCÜLÜKLE SUÇLANIYORDU Kadınları en büyük riske atan iş şifacılıktı. Birini iyileştirmek, büyü yapmak gibi görülüyordu. Margaret Jones adında bir şifacı 1648'de idam edildi çünkü insanlara, onlara verdiği ilaçları almadıkları sürece iyileşemeyeceğini söylüyordu. Biz ise bugün buna "tıp" diyoruz.

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EVLİ ÇİFTLERİN ÇOCUĞU YOKSA BU ŞEYTANA BAĞLANIRDI Bir kadın evli oduğu halde çocuğu yoksa bunun tek sebebi 'Şeytan'ın kutsal olmayan rahmi kısırlıkla lanetlemesi' yüzündendi. Ayrıca, eğer böyle bir çiftin komşuları farklı bir sebepten dolayı acı çekiyorsa, bu kıskanç karı kocanın büyüsü olarak görülürdü.