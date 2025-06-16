170 Neyin Numarası? 170 Numarası Kimin, Neden Arar?

170 Neyin Numarası?

Telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılardan biri de 170 ise 170 kimin numarası sorusunu sormanız normal… 170 neyin numarası diye soranlar için öncelikle bu numaranın devlet kurumuna ait, kamusal bir danışma hattı olduğunu belirtelim. Ancak 170 kimin numarası konusuyla ilgili bazı karışıklıklar söz konusu. Bunun nedeni ait olduğu kurumla ilgili yapılan birtakım değişiklikler… 170 hattı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı hizmet veren bir numara olarak biliniyor. Ancak bu kamu kurumu zaman içinde yapısal bazı değişiklikler yaşadığı için görev ve yetki alanı da bu değişikliklere bağlı olarak yeniden şekillendi. 170 kimin numarası sorusuna daha sağlıklı şekilde yanıt verebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı yakından tanıyalım… Bu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal politikalarının yürütülmesini sağlayan önemli kurumlardan biriydi. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ismi ile kuruldu. Ardından 2018’ de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ismini aldı. Ancak 2021’de tekrar bir güncelleme yapılarak ayrılmaya gidildi ve son olarak iki ayrı bakanlık şeklinde bölündü. Bu bakanlıklar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrımı ile hizmetlerini sürdürüyor. Peki 170 neyin numarası diye soracak olursanız eğer bir kamu danışma hattı olan 170, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir hattır. Ancak 170 kimin numarası dışında cevap aranan bir diğer soru da 170 numarası neden arar? Neredeyse hepimiz üç haneli bir hat üzerinden gelen çağrı ile karşı karşıya kalmışızdır. Bu durumda ne sebeple arandığımızı merak ederiz. 170 numarası neden arar dediğimizde ise öncelikle hattın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ne gibi hizmetler verdiğini bilmek gerekir.