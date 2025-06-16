Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 170 Neyin Numarası? 170 Numarası Kimin, Neden Arar?

        170 Neyin Numarası? 170 Numarası Kimin, Neden Arar?

        Günümüzde cep telefonlarının hayatımızdaki önemi arttıkça aynı oranda kullanım sıklığı da artıyor. Neredeyse her işimizi halledebildiğimiz telefonlar elimizden düşmüyor desek yeridir. Cep telefonları hayatımızı kolaylaştırsa da kullanımı bazen yorucu olabiliyor. Bunun nedenlerinden biri de bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar… Özellikle üç haneli numaralardan gelen aramalar, vatandaşların kafasını karıştırabiliyor. Bu telefon numaralarından biri de 170… 170 kimin numarası ve 170 neden arar gibi merak edilen soruları sizler için cevaplıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        170 Neyin Numarası?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        170 Neyin Numarası?

        Telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılardan biri de 170 ise 170 kimin numarası sorusunu sormanız normal… 170 neyin numarası diye soranlar için öncelikle bu numaranın devlet kurumuna ait, kamusal bir danışma hattı olduğunu belirtelim. Ancak 170 kimin numarası konusuyla ilgili bazı karışıklıklar söz konusu. Bunun nedeni ait olduğu kurumla ilgili yapılan birtakım değişiklikler… 170 hattı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı hizmet veren bir numara olarak biliniyor. Ancak bu kamu kurumu zaman içinde yapısal bazı değişiklikler yaşadığı için görev ve yetki alanı da bu değişikliklere bağlı olarak yeniden şekillendi. 170 kimin numarası sorusuna daha sağlıklı şekilde yanıt verebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı yakından tanıyalım… Bu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal politikalarının yürütülmesini sağlayan önemli kurumlardan biriydi. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ismi ile kuruldu. Ardından 2018’ de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ismini aldı. Ancak 2021’de tekrar bir güncelleme yapılarak ayrılmaya gidildi ve son olarak iki ayrı bakanlık şeklinde bölündü. Bu bakanlıklar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrımı ile hizmetlerini sürdürüyor. Peki 170 neyin numarası diye soracak olursanız eğer bir kamu danışma hattı olan 170, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir hattır. Ancak 170 kimin numarası dışında cevap aranan bir diğer soru da 170 numarası neden arar? Neredeyse hepimiz üç haneli bir hat üzerinden gelen çağrı ile karşı karşıya kalmışızdır. Bu durumda ne sebeple arandığımızı merak ederiz. 170 numarası neden arar dediğimizde ise öncelikle hattın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ne gibi hizmetler verdiğini bilmek gerekir.

        170 Numarası Neden Arar?

        Telefonunuza 170 hattından çağrı geldi ise akla ilk gelen soru 170 numarası neden arar oluyor. Bu soruya cevap vermeden önce bir devlet numarası olan 170 hattının verdiği hizmetlerden bahsetmekte fayda var. Aynı zamanda bir danışma hattı da olan 170, çalışma hayatına ilişkin birçok konu ile ilgili hizmet verir. Asgari ücret, ücretsiz izin, fazla mesai gibi konular hakkında bilgi edinmek isteyenler bu hattı arar. Ayrıca işsizlik ödeneği, SGK işlemleri, SGK primleri, İŞKUR işlemleri ve iş güvenliği gibi tüm konularla 170 hattı ilgilenir. Peki bu danışma konuları dışında 170 numarası neden arar? Bu hat üzerinden arananlar, genellikle daha önce yapmış olduğu başvurular nedeniyle çağrı alırlar. 170 hattı tarafından gelen çağrının sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

        • - İşsizlik maaşı talebi, kurs programları gibi konularda İŞKUR’a önceden yapılmış talepler.
        • - SGK ile ilgili prim ve emeklilik gibi konularla ilgili yapılmış olan işlemler.
        • - İş yerinde mobing veya iş güvenliği gibi konularda sorun yaşayarak oluşturulan şikayetler.
        • - Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme ve kampanyalardan haberdar etmek gibi nedenlerle 170 numarası sizi arayabilir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...