18 Aralık 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht ise heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte, kanal kanal 18 Aralık 2025 TV yayın akışı…