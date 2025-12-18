18 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?
Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple seyirciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları gün gün araştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 18 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 18 Aralık 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı!
18 Aralık 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 kanal yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı futbolseverlerle buluşacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht ise heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte, kanal kanal 18 Aralık 2025 TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Mandıra Filozofu
00:30 Yüce Thor
02:15 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 Hanım Köylü
03:30 Söz
05:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Kıskanmak
02:45 Ben Leman
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Savaş Gemisi
22:30 Maç Önü
23:00 Mainz 05 - Samsunspor | Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
01:00 Teşkilat
03:30 Seksenler
04:15 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Galatasaray - RAMS Başakşehir
22:50 Kuruluş Orhan
01:30 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ