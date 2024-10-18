SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ BİR MENOPOZ DÖNEMİ İÇİN

Menopoz dönemi, kadınların hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmeli ve bu süreçte sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsenmelidir. Dünya Menopoz Günü, kadınların bu dönemi en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olacak bilgilere ve kaynaklara ulaşmalarına destek olmayı hedeflerken, toplumda bu konuda bir farkındalık yaratmak adına önemli bir fırsat sunmaktadır.