Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 30 milyon 550 bin TL belirledi. Süper Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor ve ikramiye kar topu gibi büyüyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...

18 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında saat 21.30'da açıklanan şanslı rakamlar şöyle:

Süper Loto'da şanslı rakamlar 1, 13, 18, 23, 36, 53 oldu.



Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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