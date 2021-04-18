Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbulda 920,57, Ankarada 534,14, İzmirde 351,97 oldu. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını ve Türkiye risk haritasını her hafta açıklıyor. İşte il il haftalık vaka sayısı

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

TÜRKİYE GÜNCEL RİSK HARİTASI

HANGİ İLDE KAÇ VAKA VAR?