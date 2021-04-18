Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbulda 920,57, Ankarada 534,14, İzmirde 351,97 oldu. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını ve Türkiye risk haritasını her hafta açıklıyor. İşte il il haftalık vaka sayısı
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
TÜRKİYE GÜNCEL RİSK HARİTASI
HANGİ İLDE KAÇ VAKA VAR?
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|187,36
|Adıyaman
|248,08
|Afyon
|359,74
|Ağrı
|307,23
|Aksaray
|356,26
|Amasya
|461,11
|Ankara
|534,14
|Antalya
|301,65
|Ardahan
|230,86
|Artvin
|230,09
|Aydın
|268,08
|Balıkesir
|566,32
|Bartın
|512,11
|Batman
|157,19
|Bayburt
|568,92
|Bilecik
|494,25
|Bingöl
|300,25
|Bitlis
|150,15
|Bolu
|442,18
|Burdur
|258,71
|Bursa
|500,57
|Çanakkale
|962,98
|Çankırı
|399,11
|Çorum
|475,55
|Denizli
|223,36
|Diyarbakır
|117,36
|Düzce
|521,38
|Edirne
|590,05
|Elazığ
|311,93
|Erzincan
|593,35
|Erzurum
|493,09
|Eskişehir
|605,85
|Gaziantep
|293,36
|Giresun
|624,22
|Gümüşhane
|242,76
|Hakkari
|91,26
|Hatay
|239,74
|Iğdır
|415,77
|Isparta
|367,47
|İstanbul
|920,57
|İzmir
|351,97
|Kahramanmaraş
|221,46
|Karabük
|380,52
|Karaman
|298,92
|Kars
|291,66
|Kastamonu
|683,09
|Kayseri
|504,20
|Kırıkkale
|430,57
|Kırklareli
|830,44
|Kırşehir
|315,99
|Kilis
|462,21
|Kocaeli
|666,41
|Konya
|579,37
|Kütahya
|375,77
|Malatya
|563,79
|Manisa
|305,39
|Mardin
|93,83
|Mersin
|213,56
|Muğla
|242,31
|Muş
|123,32
|Nevşehir
|410,54
|Niğde
|370,09
|Ordu
|565,14
|Osmaniye
|347,46
|Rize
|516,03
|Sakarya
|404,55
|Samsun
|601,14
|Siirt
|83,97
|Sinop
|440,73
|Sivas
|372,86
|Şanlıurfa
|91,01
|Şırnak
|47,60
|Tekirdağ
|747,13
|Tokat
|467,17
|Trabzon
|409,90
|Tunceli
|266,05
|Uşak
|207,89
|Van
|89,01
|Yalova
|838,25
|Yozgat
|499,89
|Zonguldak
|456,36
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