18 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu yayınlandı! A101'de hangi ürünler satışa çıkıyor?
A101'e 18 Temmuz'dan itibaren çeşitli kategorilerde pek çok ürün geliyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünü benzinli moped. Bunun yanı sıra; televizyon, kahve makinesi, beyaz ev eşyası, katlanabilir bisiklet de bu hafta satışa sunuculacak ürünler arasında. İşte 18 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu...
18 Temmuz'dan itibaren A101 mağazalarına farklı kategorilerde birçok ürün geliyor. Haftanın öne çıkan ürünlerinde mopedden beyaz eşyaya geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İşte, 18 Temmuz 2024 A101 aktüel ürünleri...
A101 18 TEMMUZ AKTÜEL
Toshiba 4K Ultra HD Anroid TV - 14.999 TL
Hi Level 50 İNÇ UHD TV - 10.999 TL
Canon Tanklı Yazıcı - 4.399 TL
Kiwi Tavan Tipi Fan - 799 TL
Samsung Mikrodalga Fırın - 2.999 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi - 1.999 TL
Apec Benzinli Moped - 36.990 TL
Katlanabilir Bisiklet - 4.999 TL
Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Halı - 699,00 TL
ABS Valiz Çeşitleri: Kabin Boy Valiz - 499 TL
SEG No Frost Buzdolabı - 13.499 TL
SEF Mekanik Silindirik Termosifon - 4.399 TL
SEG 10 kg Çamaşır Makinesi - 10.799 TL