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        Haberler Bilgi Gündem 18 Temmuz dünya ne günü? 18 Temmuz'un anlam ve önemi ne? 18 Temmuz Uluslararası Nelson Mandela Günü nedir?

        18 Temmuz dünya ne günü? 18 Temmuz'un anlam ve önemi ne?

        "18 Temmuz ne günü?" sorusu gündeme geldi. Sadece resmi tatiller değil, insan haklarından çevreye kadar birçok konuda farkındalık oluşturan özel günler, her yıl yeniden hatırlanıyor. Peki 18 Temmuz'un gündemde olmasının nedeni ne? Bu tarihte hangi önemli olaylar yaşandı? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:25
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        18 Temmuz özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, 18 Temmuz'un tarihsel önemi nedir? Bugün hangi olaylarla anılıyor? İşte geçmişten bugüne 18 Temmuz’da yaşanan çarpıcı gelişmeler…

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        18 TEMMUZ NE GÜNÜ?

        18 Temmuz Uluslararası Nelson Mandela Günü olarak anılıyor.

        18 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR

        MÖ 390 - Roma Cumhuriyeti ile Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi'ni Galyalılar kazandı.

        656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.

        1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın ilinin İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.

        1920 - Mîsâk-ı Millî, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî üzerine yemin etti.

        1925 - Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.

        1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

        1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi.

        1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet Dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

        1939 - Takas Limited Şirketi kuruldu.

        1941 - II. Dünya Savaşı: Artan millî savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya 'tasarruf bonosu' çıkarıldı. 5, 25, 100 ve 1.000 liralık tasarruf bonoları; 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak düzenlendi. Faizleri yüzde 4 ile 6 arasında değişen 25 milyon tutarındaki bonolara halk büyük ilgi gösterdi.

        1945 - Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Millî Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atilhan gibi isimler yer aldı.

        1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

        1964 - 10 gündür süren Batman Petrol Rafinerisi işçileri grevi, Bakanlar Kurulu ve Türk-İş'in aracılığıyla sona erdi.

        1964 - Türkiye ile ABD arasında, ‘pamuklu ihracatına ilişkin’ anlaşma imzalandı.

        1964 - Türkiye ile Belçika arasında işgücü anlaşması imzalandı.

        1968 - Intel şirketi Santa Clara, Kaliforniya'da kuruldu.

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        1974 - ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in yardımcısı Joseph Sisco Londra'ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit'in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlar ile görüşmek üzere Atina'ya hareket etti.

        1975 - Apollo-Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.

        1976 - Rumen jimnastikçi Nadia Comăneci, Yaz Olimpiyatları'nda 10 tam puan aldı. Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde tam puan alan ilk jimnastikçi unvanını da alarak tarihe geçti.

        1995 - Daha önce 18 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği açıklanan BM Genel Sekreteri Butros Gali, halkın tepkisinden çekindiği için ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.

        1996 - Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı, Long Island-New York açıklarında havada infilak etti; 230 yolcudan kurtulan olmadı.

        1997 - Yücel Yener, TRT Genel Müdürlüğü'ne atandı.

        1998 - İstanbul-Ankara seferini yapan THY'na ait bir uçağın motoru yandı. Yolculara korkulu anlar yaşatan yangın nedeniyle uçak, Atatürk Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

        2016 - Türkiye'de 3 aylığına OHAL ilan edildi.

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