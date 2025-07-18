YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 187)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10094)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10095)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10096)

–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Bolu İli, Merkez İlçesi, Çömlekçiler Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10097)

–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10098)

–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Trabzon İli, Araklı İlçesi, Özgen Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10099)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10100)

–– Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta İllerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10101)

–– Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar, Cinekoğlu ve Hasköy (Soğuksu) Mahallelerinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ve Üzerlerindeki Yapıların Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10102)

–– Meşetepe HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Şırnak İli, Beytüşşebap İlçesi, Ilıcak Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10103)

–– Pervari A Regülatörü ve HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Van İlinde Bulunan Bazı Taşınmaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10104)

–– Bozüyük RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Bilecik İlinde Bulunan Bazı Taşınmaların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10105)

–– Dereköy Regülatörü ve HES (Yardımcı Kaynak GES) Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Antalya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10106)

–– Yeldeğirmeni DRES RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bilecik İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10107)