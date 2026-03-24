        Haberler Spor Futbol Milli Takım 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi! - Futbol Haberleri

        18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi!

        18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık karşısında 7-0 kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 21:46 Güncelleme:
        U18 Milli Takımımız, Cebelitarık'ı farklı yendi!

        18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede milliler, ilk yarıyı Thierry Darnel Karadeniz'in 33 ve 40. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.

        53. dakikada Yusuf Can Karademir, 55 ve 80. dakikalarda Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Baran Demir ve 88. dakikada Boran Eligüzel'in golleriyle ay-yıldızlılar, müsabakadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Gruptaki diğer maçta Ermenistan ile Kosova 1-1 berabere kaldı.

        Milliler, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

