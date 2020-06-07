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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 18 yaş altı seyahat edebilir mi?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ederken, izin günleri de gençlerin ve çocukların gündeminde. Yapılan son değerlendirmelere göre, 18 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağında, haftanın 2 günü de dışarı çıkma izin verildi. 18 yaş altının seyahat etmesi için de yeni bir düzenleme getirildi. Peki 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? 18 yaş altı seyahat edebilir mi? İşte tüm soruların cevabı...

18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin günleri ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaç? 18 yaş altı seyahat edebilir mi? soruları hem çocukların hem de ebeveynlerin gündeminde. Daha önce 20 yaş altı şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağı geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte 18 yaş altına düşürüldü. İçişleri Bakanlığı da 18 yaş altı seyahat ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınladı. İşte 18 yaş altı sokağa çıkma iznine dair detaylar...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 10 Haziran Çarşamba ve 12 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs tedbirleri sonrasında normalleşme adımları Türkiye'de teker teker atılıyor. Geçen haftaya kadar 20 yaş altı için geçerli olan sokağa çıkma yasağı artık 18 yaş altı için geçerli olacak. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ise ne kadar süreceği henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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