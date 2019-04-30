Dosya 2 yıl önce yeniden açıldı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, Kadıköy İçerenköy'deki evinde 4 Ocak 2001'de vahşice öldürüldü.

Katil zanlısı, küçük Hande'ye tam 12 bıçak darbesi saplamış ve başına çekiç vurarak öldürmüştü. Olay sonrası Hande'nin cesedi üzerinde ve evde yapılan incelemeye göre cinayet kısa sürede çözülecekmiş gibi duruyordu.



Hande'nin avucunda, üzerinde ve holün girişine yapışmış saç telleri vardı. Üstelik eve zorla girilmemişti. Katilin tanıdık olabileceği ifade ediliyordu.



O dönem en önemli delil, Hande'nin avucunda, üstünde ve evde bulunan toplam 25 adet saç teliydi. Saçların katil zanlısına ait olduğu düşünülüyordu. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor hayal kırıklığı yarattı. Bulunan saçların bir çoğu kök hücresi olmadığından DNA'sı çıkmadı. Sadece Hande'nin saç telleri ile benzerlik taşıyordu.

KATİL HANDE'NİN SAÇINI KESMİŞ



Rapora göre, Hande'nin saçları ile benzerlik taşıyan bu saç telleri, kesici bir aletle kesilmişti. Bu da katilin Hande'yi öldürdükten sonra, makasla ya da kesici bir aletle küçük kızın saçlarını kestiğini gösteriyordu. Ve bu kestiği saçları Hande'nin iki avucuna koymuş, üstüne atmış, holün girişindeki duvara yapıştırmıştı.

"KATİLİN SAÇ TELLERİ OLMASI LAZIM"



Yıllarca Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan emekli polis memuru Mustafa Bayram, cinayetle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bayram "Hande'nin elindeki saç tellerinin kendine ait olması çok manidar geliyor bana. Çünkü Hande elindeki bıçak yaralarında gördüğümüz kadarıyla savunma yapmış, kendi saç teli değil de karşı taraftaki saç telleri olması lazım" dedi.

ZANLI YENİ OLAY YERİ YARATMIŞ



Katil zanlısının Hande'yi öldürdükten sonra, olay yerine müdahale ettiğini belirten Bayram "Katil zanlısı olaydan sonra, muhtemelen, Hande'nin avucunda kendisine ait saç telleri olabilir ya da başka deliller vardı. Bunları yok etmek için, muhtemelen Hande'nin saçlarını kesip, avucuna, üstüne ve holün girişine koydu. Kendisi hakkında bir delilin bulunmaması için önceden bu konuyla ilgili kendince temizliğini yapmış ve kendi kendisine farklı deliller yaratmış amaç burada polisi yanıltmak. Kendine göre yeni bir olay yeri yaratmış gözüküyor" diye konuştu.

YENİ DNA TESTİ YAPILMASI LAZIM

Deneyimli eski polis memuru Bayram, olayın yeniden incelenerek, yapılacak yeni DNA testiyle cinayetin çözülebileceğini iddia etti. Katil zanlının izinin Hande'ye ait bulunan kök hücresi olmayan saçlarda gizli olduğunu belirten Bayram "Şüpheli bu saçları kesip oraya koymuşsa bunu çıplak elle yapmıştır. Yani, o bulunan saç telleri üzerinde yeni DNA incelemesi yapılması lazım. Katil zanlısının parmak izi veya DNA'sı bulunabilir. Çünkü o dönem yapılan incelemede bunun yapılmadığını görüyoruz. Ayrıca kıyafetlerin de tekrar incelenmesi lazım. Katille ilgili bir DNA bulunabilir. Mitokondriyal DNA'nın yapılması lazım" dedi.

SOY BAĞI ORTAYA ÇIKABİLİYOR



Habertürk, yeni yapılacak DNA testleriyle küçük Hande'nin cinayetinin çözülüp çözülmeyeceğini araştırdı. Adli Tıp Uzmanı Doçent Doktor Sadık Toprak, kök hücresi olmayan saç tellerine mitokondriyal DNA'nın yapıldığını ifade ederek "Kökü olmayanda bizim mitokondriyal dediğimiz özelikle anne soyunu gösteren DNA'yı elde etmemiz mümkün. Pratik olarak şu demek; eğer burada bu saçın sahibi eğer bir kadın ise bunu doğrudan bulmamız mümkün, eğer bu saçın sahibi bir erkek ise bunun anne soy bağını ortaya koymamız mümkün" dedi. Toprak, mitokondriyal DNA'nın özellikle bozulmuş, zarar görmüş, üzerinde çok zaman geçmiş materyallerde uygulanan bir yöntem olduğunu söyledi.

ÜZERİNDEKİ EPİTAL PARÇALAR



Saçların maktule ait çıkması durumunda, saç telleri üzerinde inceleme yapılabileceğini anlatan Toprak "En azından mitokondriyal DNA'nın ortaya konması mümkün. Üzerine gelen epitel parçalarından da yine bu mümkün" dedi. 18 yıl önce işlenen bu cinayetle ilgili delillerin uygun şekilde saklandığı halde elbiselerin de yeniden incelenebileceğini vurgulayan Toprak "Eğer deliller usulüne uygun bir biçimde saklandıysa o zaman özellikle kıyafetler kullanılabilir. Eğer hiç işleme uğramamış, muamele edilmemiş, analiz edilmemiş saç teli varsa düşük bir olasılık ama üzerinde saldırgan dokunduysa bulma olasılığımız olabilir. Ama tabi burda bunu garanti etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ZANLININ KANI TESPİT EDİLİR



Çocuk cinayetlerinde katil zanlısının da büyük olasılıkla iz bıraktığını ifade eden Toprak, "Eğer çok fazla bıçak darbesi varsa bizim her zaman kontrol ettiğimiz bir şey var. O da nedir? Saldırgan kendini de kesmiş olabilir. Ve maktulün kanı ile saldırganın kanı belli oranlarda karışmış olabilir. Tabi ki burada maktulün kanı daha fazla olacaktır. Gölgelenme yaratacaktır. Ama yine teknik olarak saldırganın DNA'sını kurumuş kanda tespit edebiliriz daha dikkatli bir çalışmayla" dedi.

DOSYA İKİ YIL ÖNCE YENİDEN AÇILDI



Yıllardır çözülemeyen cinayetle ilgili birçok ekip değişti. Dosyaya bakan memurlardan kiminin tayini çıktı, kimi ise emekli oldu. Sık sık gündeme gelen Hande Çinkitaş cinayeti ile ilgili 2 yıl önce yeniden bir ekip oluşturuldu. Hazırlanan bir raporla, cinayetle ilgili neler yapılmış ve neler yapılması gerektiği yönünde incelemeler sürüyor. Ortaya çıkan kesik saçlarla ilgili yeni DNA testleri istenecek.