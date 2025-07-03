189 Neyin Numarası? 189 Numarası Kimin, Neden Arar?

189 Neyin Numarası?

Birçok kişi gün içinde aldığı bilinmeyen çağrıların kimden geldiğini merak eder. Kayıtlı olmayan bir telefon numarasından arandığınızda ilk akla gelen numaranın güvenilirliği oluyor. Ancak kısa numaralar genellikle devlet destekli resmi kurumlara hizmet ettiği için böyle bir hattan arandığınızda kaygı yerine merak duygusu uyanıyor. Kim tarafından ve neden arandığımızı elbette hepimiz öğrenmek isteriz. 189 tarafından telefonlarına çağrı alan vatandaşlar da haliyle 189 neyin numarası sorusunu dile getiriyor. 189, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kamu hizmeti sunan çağrı merkezlerinden biridir. ALO 189 neyin numarası dediğimizde, bu numaranın Vergi İletişim Merkezi’ne ait olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vergi ile ilgili konularda destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen çağrı merkezi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, 189 kimin numarası ve 189 numarası neden arar konularına da göz gezdirmenizi öneririz.

189 Kimin Numarası?

Telefonunda 189 tarafından arandığını gören vatandaşlar 189 kimin numarası sorusunun yanıtını bilmek istiyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi 189, Vergi İletişim Merkezi’nin sunduğu bir çağrı hizmetidir. Bu hizmet, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde verilir. Kısaca VİMER ismi ile anılan Vergi İletişim Merkezi’nin ait olduğu müdürlük ise Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Vergi, kamu hizmeti yapan devlete, bu hizmeti gerçekleştirirken ürün ve hizmet sunabilmesi için siyasi cebir altında karşılıksız verilen paradır. Kısaca finansal konularla ilgili olan vergi sistemi, herkesin hakim olabileceği bir konu değildir. Bu nedenle vatandaşlar, vergi konusu hakkında bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Vatandaşlara vergiyle ilgili güncel ve doğru bilgileri hızlı şekilde ulaştırmayı amaçlayan VİMER, hafta içi 09.00 ve 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki 189 numarası neden arar? Bu soru hakkında cevap almak isteyenler için öncelikle VİMER yani Vergi İletişim Merkezi’nin görevlerinden söz edelim… İşte VİMER’den alınabilecek hizmetler;