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        Haberler Bilgi Yaşam 189 Neyin Numarası? 189 Numarası Kimin, Neden Arar?

        189 Neyin Numarası? 189 Numarası Kimin, Neden Arar?

        Her gün birçok numara tarafından aranıyoruz. Telefonumuza gelen bu çağrılardan bazılarını tanıdık numaralar oluştursa da arayan bazı numaralar ise bilinmeyen çağrılardan oluşuyor. Üç haneli kısa bir numarandan aranan vatandaşlar, bu tip numaraların genellikle resmi kurumlara hizmet eden hatlar olduğunu biliyorlar. ALO 189 hattı da bu tip numaralardan biri… Eğer size gelen aramalar içinde 189 numarası var ise 189 kimin numarası ve 189 numarası neden arar gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:30
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        189 Neyin Numarası?
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        189 Neyin Numarası?

        Birçok kişi gün içinde aldığı bilinmeyen çağrıların kimden geldiğini merak eder. Kayıtlı olmayan bir telefon numarasından arandığınızda ilk akla gelen numaranın güvenilirliği oluyor. Ancak kısa numaralar genellikle devlet destekli resmi kurumlara hizmet ettiği için böyle bir hattan arandığınızda kaygı yerine merak duygusu uyanıyor. Kim tarafından ve neden arandığımızı elbette hepimiz öğrenmek isteriz. 189 tarafından telefonlarına çağrı alan vatandaşlar da haliyle 189 neyin numarası sorusunu dile getiriyor. 189, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kamu hizmeti sunan çağrı merkezlerinden biridir. ALO 189 neyin numarası dediğimizde, bu numaranın Vergi İletişim Merkezi’ne ait olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vergi ile ilgili konularda destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen çağrı merkezi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız, 189 kimin numarası ve 189 numarası neden arar konularına da göz gezdirmenizi öneririz.

        189 Kimin Numarası?

        Telefonunda 189 tarafından arandığını gören vatandaşlar 189 kimin numarası sorusunun yanıtını bilmek istiyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi 189, Vergi İletişim Merkezi’nin sunduğu bir çağrı hizmetidir. Bu hizmet, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde verilir. Kısaca VİMER ismi ile anılan Vergi İletişim Merkezi’nin ait olduğu müdürlük ise Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Vergi, kamu hizmeti yapan devlete, bu hizmeti gerçekleştirirken ürün ve hizmet sunabilmesi için siyasi cebir altında karşılıksız verilen paradır. Kısaca finansal konularla ilgili olan vergi sistemi, herkesin hakim olabileceği bir konu değildir. Bu nedenle vatandaşlar, vergi konusu hakkında bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Vatandaşlara vergiyle ilgili güncel ve doğru bilgileri hızlı şekilde ulaştırmayı amaçlayan VİMER, hafta içi 09.00 ve 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki 189 numarası neden arar? Bu soru hakkında cevap almak isteyenler için öncelikle VİMER yani Vergi İletişim Merkezi’nin görevlerinden söz edelim… İşte VİMER’den alınabilecek hizmetler;

        • - Vergi ile ilgili merak edilen soruları yanıtlarlar
        • - Vergi borcu olan kişilere borçlarını ödemeleri konusunda bilgi vermek ve yapılandırma hizmeti sunmak
        • - Vergi dairesi randevu sistemiyle ilgili destek vermek
        • - Beyanname düzenlemesiyle ilgili destek vermek
        • - Öneri, talep ve şikayetleri değerlendirmek
        • - İnteraktif Vergi Dairesi sistemi ile ilgili vatandaşlara gerekli yönlendirmeleri yapmak.
        • - Olası ihbarları değerlendirmek ve araştırmak.
        • - Oluşturulan herhangi bir talebiniz var ise size süreçle ilgili geri bildirimde bulunmak şeklinde sıralanabilir.

        VİMER’in vergi sistemiyle ilgili her konuda destek veren bir uygulama olduğunu gördük. Bu konularla ilgili destek ya da bilgi almak istiyorsanız ALO 189’u arayabilirsiniz. Peki 189 sizi aradıysa bunun nedeni ne olabilir? 189 numarası neden arar diyenler için işte 189’un arama nedenleri;

        • - Herhangi bir talepte bulunduysanız eğer beyan ettiğiniz bilgilerde eksiklik ya da yanlışlık varsa
        • - Vergi yapılandırma sürecine girdiyseniz, süreçle ilgili bilgilendirme
        • - Sistem tarafından yapılan otomatik bilgilendirme ya da hatırlatmalar
        • - İhbarda ya da şikayette bulunanlara geri dönüş yapmak
        • - Bakanlık tarafından anket çalışmaları düzenlemek gibi maddeler sıralanabilir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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