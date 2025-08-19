Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 19 AĞUSTOS 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        19 Ağustos Salı TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        19 Ağustos 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı formatta yarışmalar yeni bölümleriyle ekrana gelecekken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Karşılaşması Rangers-Club Brugge maçı yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 19 Ağustos Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 19.08.2025 - 12:29 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:29
        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu noktada 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu gümdeki yerini aldı. Kanallarda yayınlanacak program, film, maç ve yarışmalar haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, 19 Ağustos Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Deli Deli Küpeli

        22:15 Deli Deli Küpeli

        00:15 Kuralsız Sokaklar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Yıldızlar Da Kayar

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Yıldızlar Da Kayar

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Bücür

        22:15 Bücür

        00:15 Kral Kaybederse

        02:00 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:20 Kod Adı Kırlangıç

        09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:00 Seksenler

        14:15 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"

        22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"

        00:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"

        01:45 Leyla İle Mecnun

        04:15 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Aile Saadeti

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Oflu Hoca Trakyada

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Aile Saadeti

        02:20 Bir Gece Masalı

        05:00 Ateş Kuşları

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Recep İvedik 6

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:15 İlk Buluşma

        02:15 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

