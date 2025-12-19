19 Aralık 2025 Bim aktüel kataloğu yayınlandı: Bu cuma Bim aktüel ürünleri neler?
19 Aralık Cuma günü yeni Bim aktüel ürünleri satışa sunuluyor. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda birçok ev eşyası, mutfak malzemesi ve giyim ürünleri reyonlarda yerini alacak. Ayrıca televizyon, ankastre set, süpürge gibi teknolojik ürünler de satışta olacak. İşte 19 Aralık Cuma Bim aktüel kataloğu....
Giriş: 19.12.2025 - 08:22 Güncelleme: 19.12.2025 - 08:22
1
19 Aralık’ta yeni Bim aktüel ürünleri mağazalarda satışa çıkıyor. Bu Cuma kataloğunda teknoloji aletleri, ev eşyaları, mutfak ekipmanları gibi birçok ürünler bulunuyor. Bunun yanında yılbaşına özel süsler de reyonlarda yerini alarak alışverişseverlerle buluşacak. İşte 19 Aralık Cuma Bim aktüel ürünleri haberimizde...
2
3
4
5
6