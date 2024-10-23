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        Haberler Magazin 19. Contemporary İstanbul sanatseverlere kapılarını açtı

        19. Contemporary İstanbul sanatseverlere kapılarını açtı

        Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 19. edisyonuyla 24 - 27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Fuara Burcu Esmersoy, Aslı Tandoğan ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:38
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        19. Contemporary İstanbul sanatseverlere kapılarını açtı
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        Çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 19. edisyonuyla 24 - 27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun ana medya sponsorluğunu üstlendiği 19. Contemporary İstanbul, bugün itibariyle sanatseverlerin ön izlemesi için kapılarını açtı. Fuara, Burcu Esmersoy, Aslı Tandoğan ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de katıldı.

        Aslı Tandoğan
        Aslı Tandoğan

        "EVİMDE BOŞ DUVAR KALMADI"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, "Ben her sene gelmeye çalışıyorum. O kadar güzel ki... Bütün günümü geçirebilirim burada" dedi.

        Kendisinin de bir koleksiyoner olduğunu dile getiren Burcu Esmersoy, "Ben koleksiyonerim aynı zamanda. Utanıyorum bunu söylemeye ama fena değilimdir. Benim de bayağı iyi eserlerim vardır. Heykel çok toplarım, resim çok toplarım. Benim evimde artık boş duvar kalmadı. Bazı koleksiyonerler alırlar ve duvara yaslayıp bırakırlar. Hepsinin böyle şeyleri olmuştur. Ben de duvara yaslamadan direk duvara asabileceğim eserleri almayı tercih ediyorum. Bazen arkadaşlarımın evlerine hediye ederim ama geri almak karşılığında. Biraz onların evinde dursun diye arada sırada veriyorum" diyerek güldü.

        Burcu Esmersoy
        Burcu Esmersoy
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        "GALERİ AÇMAYA UTANIRIM"

        Kendisine ait bir sanat galerisi açmak isteyip istemediği sorulunca ise Burcu Esmersoy, "Küçük bir Burcu Esmersoy galerisi... Utanırım herhalde sanatçı olarak olamaz tabii. Bütün galeriler neredeyse yakın dostlarım" dedi. Eşi Nazım Akmandil'in ise evdeki duvarların doluluğu ile ilgili isyanda olmadığını dile getiren Esmersoy, "O bayılıyor dolu duvarlara. Çok seviyor. Benim eşimin bana ilk hediyesi en çok beğendiğim eseri bana hediye olarak aldı. İlk hediyesi de odur zaten" şeklinde konuştu.

        Burcu Biricik ile kardeşi Bekir Biricik
        Burcu Biricik ile kardeşi Bekir Biricik

        KIZI İLE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞMIYOR

        Burcu Biricik de fuara kardeşi Bekir Biricik ile katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biricik, "Bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Bence kıyasıya bir yarış ile başladı. Diziler harika gidiyor. Çok güzel diziler var" yanıtını verdi.

        Eşi Emre Yetkin ile temmuz ayında kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Burcu Biricik, ayrıca "Ben çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu" dedi.

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        #19. Contemporary İstanbul
        #Burcu Esmersoy
        #Burcu Biricik
        #Aslı Tandoğan
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