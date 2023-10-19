Reyting yarışında kıyasıya rekabet! 18 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 18 Ekim Çarşamba yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...
19 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle prime time'da ekrana gelen Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki 18 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanamdı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
18 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
18 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI