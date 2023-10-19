19 Ekim reyting sonuçları: AB ve total reyting zirve yarışı: Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star

19 Ekim reyting sonuçları: AB ve total reyting zirve yarışı: Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star

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19 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle prime time'da ekrana gelen Aile, Kuruluş Osman ve MasterChef All Star reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki 18 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanamdı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.