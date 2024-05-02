Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar 19 Haziran Hangi Burç? 19 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        19 Haziran Hangi Burç? 19 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        Burçlar birçok insanın merak ettiği konular arasındadır. İnsanlar, geçmiş yıllarda da şimdiki gibi astrolojiye ilgi duyardı. Yıldız haritası, burçlar, gezegen konumları ve güneş burç gibi birçok konu, günümüzde dahi ilgi gösterilenler arasındadır. Bu noktada insanlar, doğdukları güne göre hangi özellikleri taşıdıklarını ve burçlarının ne olduğunu merak ederler. Bu tarihlerden biri de 19 Haziran'dır. Peki 19 Haziran burcu ne? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Haziran Hangi Burç?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Astroloji alanında 12 temel burç vardır. Zodyak’ın 12 burcundan biri olan 19 Haziran burcu, birçok kişinin merak konusudur. Astrolojinin konuları günümüzde birçok kişinin ilgisini çeker ve 19 Haziran tarihinde doğanlar kendi burçları hakkında bilgi sahibi olmak ister. Peki 19 Haziran hangi burcu kapsar? Özellikleri, yükseleni ve burç yorumu ne? İşte 19 Haziran burcu özellikleri

        19 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

        Burçlar ile ilgili merak edilenlerin başında hangi günlere tekabül ettikleri gelir. Bu noktada “19 Haziran hangi burç?” sorusu öne çıkar. 19 Haziran’da doğanlar İkizler burcu grubuna mensuptur. İkizler, hava grubu burçlar arasındadır ve bu burcun yöneticisi iletişim temsili olan Merkür gezegenidir. Uğurlu günü Çarşamba olan bu kişilerin niteliği ise değişkendir.

        19 Haziran burcunun olumlu özellikleri;

        • Kıvrak zekâlı
        • Güler yüzlü
        • Gerçek dost
        • Arkadaş canlısı
        • Girişken ve konuşkan
        • İletişim becerisi yüksek
        • Yeniliklere açık

        İkizler burcu kişinin taşıdığı olumsuz özellikler;

        • Çabuk sıkılan
        • Dedikoduya meyili olan
        • Ruh hâli dalgalı
        • Zaman zaman dengesiz
        • Sabırsız
        • Kontrolsüz konuşan

        19 HAZİRAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

        19 Haziran burcu erkeği için en öne çıkan özelliklerden biri bu kişilerin ne istediğini bilen ve bunu yapmak için pratik yolları bulan kişiler olmasıdır. Bu erkeklerle birlikte olan kadınların ani değişikliklere ve aniden düşünülen seyahat planlarına açık olması gerekir. Akıllı ve zeki olan bu erkekler, beğendiği kişilere güzel sözler söyler ve sevimli konuşmalarıyla karşındakini cezbeder.

        19 HAZİRAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

        19 Haziran burcu kadını için en öne çıkan özelliklerin başında bu kişilerin oldukça çekici ve güzel olması gelir. Son derece eğlenceli bir eş ve sevgili olan İkizler kadınlarının belki de en zor özelliklerinden biri çabuk sıkılmaları ve zaman zaman güvenilmez olmalarıdır. Gezmekten ve yeni şeyler öğrenmekten keyif alan bu kadınlar, kendisi gibi bilgi birikimi yüksek olan erkekleri tercih eder.

        19 HAZİRAN BURCU YORUMU

        19 Haziran burcu yorumu için günlük, haftalık ve aylık olmak üzere paylaşımlar yapılır. Aynı şekilde yıllık paylaşımlar da söz konusudur. 19 Haziran’da doğan kişilerin kendi yıldız haritalarına göre yorumlamalar da yapılabilir. Esasında kişinin karakterini gösteren yıldız haritasıdır.

        19 HAZİRAN BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

        Sık sorulan sorulardan biri de “19 Haziran yükseleni nedir?” sorusudur. Ancak bunun için spesifik bir örnek vermek doğru değildir. Çünkü yükselen burç, sadece kişinin kendi doğum saatiyle bulunabilir.

        19 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

        İşte 19 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular;

        • 19 Haziran 1984: Türk oyuncu Birce Akalay
        • 19 Haziran 1988: Türk oyuncu Şafak Pekdemir
        • 19 Haziran 1976: Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu Alişan
        • 19 Haziran 1974: Türk eski futbolcu Bülent Ataman
        • 19 Haziran 1939: Türk yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter

        19 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıda derlenmiştir;

        • 19 Haziran 1996: İtalyan futbolcu Lorenzo Pellegrini
        • 19 Haziran 1976: Amerikalı internet girişimcisi Dennis Crowley
        • 19 Haziran 1970: Hindistanlı politikacı Rahul Gandhi
        20 Haziran Hangi Burç?
        20 Haziran Hangi Burç?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti