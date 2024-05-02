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        Haberler Dış Yazar 20 Haziran Hangi Burç? 20 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        20 Haziran Hangi Burç? 20 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        Doğum haritası gibi konular, son dönemlerde birçok kişi için dikkat çekici olmuştur. Bir bebeğin ilk nefesini solumaya başladığı andan itibaren başlayan doğum haritası serüveni, bilhassa güneş burcuyla birlikte merak edilir. Herkesin doğduğu saate göre bir güneş burcu vardır. Bu noktada öne çıkan tarihlerden biri de 20 Haziran'dır. Peki 20 Haziran burcu ne? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:35
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        20 Haziran Hangi Burç?
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        Astrolojide burçlar, eliptiğin iki yanında, aşağı yukarı genişliğe sahip ve içinde güneş ve gezegenlerin döndüğü Zodyak kuşağı ışığında belirlenir. Zodyak’ta 12 burç vardır ve her bir ay yeni bir burca işaret eder. Buradaki eliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekilde görünür. Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği bu yörünge, 20 Haziran burcunu da belirler. 20 Haziran burcu özellikleri, yorumu, yükseleni ve ünlüleri hakkında bilgi sahibi olmak için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        20 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

        Peki 20 Haziran hangi burç? 20 Haziran’da doğan kişiler, Zodyak’ta üçüncü sırada yer alan İkizler burcuna mensup olur. Hava grubunun bir üyesi olan İkizler, eril cinsiyete sahip hava grubu burçlarından biridir. Bu burca sahip olan insanların en dikkat çekici özelliği konuşkanlıkları ve enerjileridir.

        İkizler burcu öne çıkan olumlu özellikleri:

        • Enerjik
        • Güler yüzlü
        • Lider
        • Konuşma becerisi gelişmiş
        • Entelektüel
        • Araştırmacı

        İkizler burcunun negatif özellikleri:

        • Çabuk sıkılan
        • Zaman zaman sinirli
        • Ani değişiklik arayan
        • Bazen ayran gönüllü
        • Sabit fikirli
        • Vurdumduymaz

        20 HAZİRAN KADINI ÖZELLİKLERİ

        20 Haziran burcu kadını ile bir ilişki yaşayan erkeklerin her an yeniliklere ve entelektüel konuşmalara hazır olması gerekir. Ayrıca bu kadınlar, doğuştan iletişim yetenekli şekilde doğarlar. Geleneksel modadan ve şarkılardan dahi hoşlanmayan bu kadınlara uçak bileti, otel organizasyonu ve farklı kitaplar hediye etmeyi düşünebilirsiniz. Pürüzler karşısında panik yapmayan ve mantıklı çözüm yolları arayan bu kadınlar, iş hayatında lider olma potansiyeline sahiptir.

        20 HAZİRAN ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

        20 Haziran burcu erkeği âşık olduğunda karşısındaki kişiye sınırsızca bağlanma özelliğine sahiptir. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjsiyle hayatındaki kadına sürekli yeniliklerle gelir. Bir gece önceden televizyon karşısında otururken ertesi gün şehir dışına çıkmak için valiz hazırlayabilir. Bu nedenle onunla birlikte olan kişinin bu dinamikliğe alışık olması gerekir.

        20 HAZİRAN BURCU YORUMU

        20 Haziran burcu yorumu üzerine günlük okumalar yaparak bir sonraki gününüz ile ilgili bir rehber edinebilirsiniz. Bazı insanlar, günlük yorumların dışında aylık ve yıllık uzun vadeli yorum okumaları yaparak hayatını şekillendirmeyi tercih eder. Bu insanlar, astrolojiyi ışık olarak kabul etmeyi tercih eder.

        20 HAZİRAN YÜKSELENİ NEDİR?

        Peki 20 Haziran yükseleni nedir? Bilhassa Zodyak’ın üçüncü burcu olan İkizler üzerine söylenen bir yükselen burç yoktur. Bunun nedeni, herkesin kendine has doğum haritası olması ve yükselen burcun doğum haritasına yönelik bulunmasıdır. Kendi doğum saatinizi biliyorsanız internet üzerindeki ücretsiz araçları kullanarak yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

        20 HAZİRAN TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER

        İşte 20 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular;

        • 20 Haziran 1990: Türk sinema ve dizi oyuncusu Eda Ece
        • 20 Haziran 1961: Türk gazeteci, yazar, televizyon sunucusu ve fotoğrafçı Yalçın Çakır
        • 20 Haziran 1974: Türk yüzücü Uğur Taner
        • 20 Haziran 1990: Türk oyuncu Melis Gözen

        20 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıda sıralanmıştır;

        • 20 Haziran 1990: Brezilyalı eski futbolcu Fab Melo
        • 20 Haziran 1967: Avustralyalı aktris ve yapımcı Nicole Kidman
        • 20 Haziran 1928: Amerikalı oyuncu Martin Landau
        • 20 Haziran 1952: Amerikalı oyuncu John Goodman
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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