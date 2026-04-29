Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:18 Güncelleme:
Mayıs ayına yaklaşılırken, vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konular arasında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor?” sorusu öne çıkıyor. Peki 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil mi? Detaylar haberimizde.
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Salı gününe denk geliyor.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar için tam gün resmî tatil kapsamındadır.