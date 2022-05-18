19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs 2022 eczaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi? Hastaneler kapalı mı, randevu veriliyor mu?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın tüm yurtta büyük bir heyecanla kutlanacak. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olduğu 19 Mayıs’ta eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi sorusu gündeme geldi. Hastanede ve eczanede işi olan vatandaşlar “19 Mayıs hastaneler açık mı, eczaneler ve sağlık ocakları hizmet verecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Mayıs Perşembe hastanelerin ve eczanelerin durumu…

19 MAYIS HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? RANDEVU VERİLİYOR MU?

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Perşembe günü tüm yurtta kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için hastaneler de kapalı olacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs Perşembe günü randevu oluşturamayacak, yalnız Acil Servisler hizmet verecek.

18 MAYIS HASTANELER KAPALI MI, AÇIK MI OLACAK?

Sağlıkta şiddet yasası ve ücretlerinin düzenlenmesi talebinde bulunan doktor, hemşire ve aile hekimleri 17 Mayıs ve 18 Mayıs günleri grevde olacağı için çalışmayacak.

Toplamda 6 gün sürecek grev sürecinde acil hastalar, acil ve riskli gebeler, diyaliz hastaları, kanser hastaları çocuk aciller ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, HİZMET VERİYOR MU?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde eczaneler de hastaneler gibi kapalı olacak. 19 Mayıs Perşembe günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek.