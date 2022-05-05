19 Mayıs ne zaman ve ayın kaçına denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Türk tarihi için büyük öneme sahip 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. 19 Mayıs için geri sayım sürerken "19 Mayıs ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil mi?" gibi sorularına yanıt aranmaya başlandı.

19 MAYIS HANGİ GÜN?

19 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor.