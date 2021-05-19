19 Mayıs 2021 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Peki 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte 2021 Resmi tatil günleri takvimi...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.
19 MAYIS KUTLAMASI TARİHÇESİ
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
CUMA
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
12 MAYIS
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
13 MAYIS
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
14 MAYIS
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
15 MAYIS
CUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
ÇARŞAMBA
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
19 TEMMUZ
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
20 TEMMUZ
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
21 TEMMUZ
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
22 TEMMUZ
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
23 TEMMUZ
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
PERŞEMBE
CUMA
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