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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs tatil mi? 2021 resmi tatiller

Bugün 19 Mayıs 2021 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. 19 Mayıs resmi tatil mi? sorusu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2021 Resmi tatil günleri...

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs tatil mi? 2021 resmi tatiller

19 Mayıs 2021 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Peki 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte 2021 Resmi tatil günleri takvimi...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS KUTLAMASI TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMARTESİ​

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

12 MAYIS

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

13 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

14 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

15 MAYIS

CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

ÇARŞAMBA

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​​PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

19 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

20 TEMMUZ

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

21 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

22 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

23 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PERŞEMBE

CUMA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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