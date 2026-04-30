        Haberler Bilgi Gündem 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2026: 19 MAYIS tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2026: 19 MAYIS tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

        19 Mayıs 2026 yaklaşırken geri sayım hız kazanırken, vatandaşların gündeminde en çok "19 Mayıs tatil mi?" ve "toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" gibi sorular yer alıyor. Peki 19 MAYIS tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 17:33 Güncelleme:
        19 Mayıs 2026’nın yaklaşmasıyla birlikte geri sayım sürerken, vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında “19 Mayıs tatil mi?” ve “toplu taşıma ücretsiz olacak mı?” soruları öne çıkıyor. Peki 19 MAYIS tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde.

        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        19 Mayıs, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 2026 yılında ise 19 Mayıs günü Salı gününe denk geliyor.

        19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        19 Mayıs’a ilişkin toplu taşıma uygulaması Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, 19 Mayıs 2026 tarihinde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.

        ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK HATLAR

        Karar kapsamında bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak. Buna göre;

        Marmaray

        Başkentray

        İZBAN

        Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

        Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

        belirtilen hatlarda yolcular 19 Mayıs 2026’da ücretsiz seyahat edebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

        Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"