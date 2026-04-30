19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2026: 19 MAYIS tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
19 Mayıs 2026 yaklaşırken geri sayım hız kazanırken, vatandaşların gündeminde en çok "19 Mayıs tatil mi?" ve "toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" gibi sorular yer alıyor. Peki 19 MAYIS tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs, Türkiye’de resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 2026 yılında ise 19 Mayıs günü Salı gününe denk geliyor.
19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
19 Mayıs’a ilişkin toplu taşıma uygulaması Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, 19 Mayıs 2026 tarihinde toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.
ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK HATLAR
Karar kapsamında bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak. Buna göre;
Marmaray
Başkentray
İZBAN
Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
belirtilen hatlarda yolcular 19 Mayıs 2026’da ücretsiz seyahat edebilecek.