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        Haberler Bilgi Yaşam 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü okullar ve üniversiteler açık mı?

        19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü okullar ve üniversiteler açık mı?

        Her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen 19 Mayıs'ta okulların ve üniversitelerin tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü okullar ve üniversiteler açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:52
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        19 Mayıs 2025 bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs Pazartesi günü hastane poliklinikleri ve Aile Sağlık Merkezleri ve Sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Peki 19 Mayıs tatil mi, Pazartesi günü okul ve üniversiteler açık mı?

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        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

        Hastane poliklinikleri ve Aile Sağlık Merkezleri ve Sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.

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        18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatil olsa da 18 Mayıs için herhangi bir tatil durumu söz konusu değil.

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