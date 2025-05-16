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        19 Mayıs şiirleri 2025: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 2-3-4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, 19 Mayıs şiirleri gündemdeki yerini aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. Bu özel gün sebebiyle, en güzel, anlamlı, duygusal, coşkulu 19 Mayıs şiirlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 2-3-4 kıtalık anlamlı, coşkulu 19 Mayıs şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 23:55 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:55
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        Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken, 19 Mayıs şiirleri gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs sebebiyle okullarda törenler düzenlenip, şiirler okunacak. Yurt genelinde coşku ve büyük bir heyecanla kutlanacak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde, sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz duygu dolu 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs şiirlerini sizler için derledik. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri...

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        EN GÜZEL VE ANLAMLI 19 MAYIS ŞİİRLERİ 

        19 Mayıs,

        Türk'ün temel taşıdır,

        Onun ardından gelen

        Kurtuluş Savaşı'dır.

        İşte Türk gençliğine, 

        Sağlam temeldir, diye,

        Türk'ün bu şanlı günü

        Bırakıldı hediye.

        Dünya 19 Mayıs

        Bir kurtuluş düğünü.

        Bugün 19 Mayıs

        Gençlik ve Spor günü.

        R.Gökalp ARKIN

         

        MUSTAFA KEMAL VARDI

        Yurdu düşmanlar sardı,

        Güneşimiz karardı.

        Ninelerin gözleri

        Birer kanlı pınardı.

        Serin bahar meltemi

        Gibi beyaz bir gemi

        Samsun'a demir attı,

        Göklerimiz ağardı.

        Bu gemide inanan,

        Yurda şan, millete şan;

        Büyük, eşsiz kahraman

        Mustafa Kemal vardı

        M.Necati ÖNGAY

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        MUSTAFA KEMAL

        Atatürk bir güneş gibi, 

        Doğmuş 19 Mayıs'ta,

        Davul, zurna bir düğün,

        Başlamış bütün yurtta.

        Bir kurtuluş ateşi,

        Yakılırken Samsun'da,

        Vazgeçilmezdi artık, 

        Ölüm de olsa sonunda!

        Yeşeren tüm umutlar,

        Sonunda bahar oldu,

        Bütün işgalci düşmanlar,

        Vatanımızdan kovuldu.

        Unutur mu? bu millet! 

        Önderi Mustafa Kemal'i.

        Sonsuza kadar bakidir,

        Ona olan sevgisi.

        BİRKAN SOYLU

         

        19 MAYIS ŞİİRİ 

        Yıl 1919 Mayıs'ın ondokuzu 

        İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

        Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

        Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda. 

        Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

        Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı. 

        O yürekle değişti milletimin kaderi.

        Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

         

        Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

        Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

         Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya, 

        Yeniden hayat verdi o nur Anadolu'ya.

         

        Samsun'da atan yürek Erzurum'dan duyulur.

        Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur. 

        Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

        Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

         

        Milletin iradesi Ankara'da buluştu.

        Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

        Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

        Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

         

        İzmir'in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

        Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

        Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla. 

        Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

        SİNAN ORHAN

         

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        19 MAYIS ŞİİRİ

        Samsun ufuklarında bir güneş gibi doğan,

        Bağımsızlık ateşiyle yürekleri dağlayan,

        Atam'ın izinde yürüyoruz adım adım,

        Gençlik seninle gurur dolu, anıyoruz her daim.

        Yürüdükçe büyüyor umutlar, yeşeriyor toprakta,

        Gözlerde parlayan ışık, sönmeyecek asla.

        Ey büyük millet, bu gün senin günündür,

        Gençlik, özgürlüğün izinde, Atatürk'ün izindedir.

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        HER ZAMAN İÇİMİZDE

        19 Mayıs günü,

        Yaşıyor kalbimizde,

        Atatürk güneş gibi,

        Her zaman içimizde.

        Tembellik yasak bize,

        Parolamız ileri,

        Dünyaya örnek olsun,

        Çalışkan Türk gençleri.

        Ülkü verir, hız verir.

        Bize 19 Mayıs.

        Yurdumuzu kurtaran,

        Ata'yı unutmayız.

        Tembellik yasak bize,

        Parolamız ileri,

        Dünyaya örnek olsun,

        Çalışkan Türk gençleri...

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        "Atatürk'ten Gençliğe Hitabe" - Mustafa Kemal Atatürk

        Ey Türk gençliği!

        Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

        Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.

        Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

        İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.

        Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!

        Bu şiir, her ne kadar bir hitabe olarak bilinse de, gençliğe olan mesajı ve ilham verici sözleriyle bir şiir niteliği taşır.

        7

        ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA 

        Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı 

        Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

        Selam durdu tayfası. 

        Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

        Duman değildi bu

        Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

        Samsun limanına bu gemiden atılan 

        Demir değil

        Sarılan anayurda 

        Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

        Selam vererek Anadolu çocuklarına 

        Çıkarken yüce komutan

        Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

        Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

        Kalktı takalar,

        İzin verseydi Kemâl Paşa

        Ardından gürleyip giderlerdi

        Erzurum'a kadar.

         

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