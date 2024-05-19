19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, uzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Her yıl çeşitli törenlerle kutlanan, şiirler okunan, mesajlar gönderilen 19 Mayıs heyecanı tüm yurtta yaşanıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün anısına her yıl kutlanırken öğrenciler tarafından 19 Mayıs şiirleri araştırılıyor. İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri
19 Mayıs şiirleri günün önemine istinaden araştırılıyor. Özellikle öğrencilerin merakla beklediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 2024 yılında Pazar gününe denk geliyor. Paylaşmanız ya da sevdiklerinize göndermeniz için en güzel ve anlamlı 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. İşte en güzel, kısa ve uzun 19 Mayıs şiirleri
EN GÜZEL VE ANLAMLI 19 MAYIS ŞİİRLERİ
19 Mayıs,
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.
İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.
Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.
R.Gökalp ARKIN
MUSTAFA KEMAL VARDI
Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.
Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun’a demir attı,
Göklerimiz ağardı.
Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı
M.Necati ÖNGAY
MUSTAFA KEMAL
Atatürk bir güneş gibi,
Doğmuş 19 Mayıs’ta,
Davul, zurna bir düğün,
Başlamış bütün yurtta.
Bir kurtuluş ateşi,
Yakılırken Samsun’da,
Vazgeçilmezdi artık,
Ölüm de olsa sonunda!
Yeşeren tüm umutlar,
Sonunda bahar oldu,
Bütün işgalci düşmanlar,
Vatanımızdan kovuldu.
Unutur mu? bu millet!
Önderi Mustafa Kemal’i.
Sonsuza kadar bakidir,
Ona olan sevgisi.
BİRKAN SOYLU
19 MAYIS ŞİİRİ
Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu
İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.
Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,
Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.
Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı
Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.
O yürekle değişti milletimin kaderi.
Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.
Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!
Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.
Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,
Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.
Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.
Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.
Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.
Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?
Milletin iradesi Ankara’da buluştu.
Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.
Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.
Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.
İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.
Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.
Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.
Gerekirse tarihi yazarız yine kanla
SİNAN ORHAN
19 MAYIS ŞİİRİ
Samsun ufuklarında bir güneş gibi doğan,
Bağımsızlık ateşiyle yürekleri dağlayan,
Atam'ın izinde yürüyoruz adım adım,
Gençlik seninle gurur dolu, anıyoruz her daim.
Yürüdükçe büyüyor umutlar, yeşeriyor toprakta,
Gözlerde parlayan ışık, sönmeyecek asla.
Ey büyük millet, bu gün senin günündür,
Gençlik, özgürlüğün izinde, Atatürk'ün izindedir.
HER ZAMAN İÇİMİZDE
19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.
Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'yı unutmayız.
Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri...
"Atatürk'ten Gençliğe Hitabe" - Mustafa Kemal Atatürk
Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu şiir, her ne kadar bir hitabe olarak bilinse de, gençliğe olan mesajı ve ilham verici sözleriyle bir şiir niteliği taşır.