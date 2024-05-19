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        Haberler Kısayol 19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, uzun 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

        19 Mayıs şiirleri: En güzel, kısa, uzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Her yıl çeşitli törenlerle kutlanan, şiirler okunan, mesajlar gönderilen 19 Mayıs heyecanı tüm yurtta yaşanıyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün anısına her yıl kutlanırken öğrenciler tarafından 19 Mayıs şiirleri araştırılıyor. İşte En güzel, kısa, uzun, anlamlı 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:44
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        19 Mayıs şiirleri günün önemine istinaden araştırılıyor. Özellikle öğrencilerin merakla beklediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 2024 yılında Pazar gününe denk geliyor. Paylaşmanız ya da sevdiklerinize göndermeniz için en güzel ve anlamlı 19 Mayıs şiirlerini haberimizde derledik. İşte en güzel, kısa ve uzun 19 Mayıs şiirleri

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        EN GÜZEL VE ANLAMLI 19 MAYIS ŞİİRLERİ

        19 Mayıs,

        Türk'ün temel taşıdır,

        Onun ardından gelen

        Kurtuluş Savaşı'dır.

        İşte Türk gençliğine,

        Sağlam temeldir, diye,

        Türk'ün bu şanlı günü

        Bırakıldı hediye.

        Dünya 19 Mayıs

        Bir kurtuluş düğünü.

        Bugün 19 Mayıs

        Gençlik ve Spor günü.

        R.Gökalp ARKIN

        MUSTAFA KEMAL VARDI

        Yurdu düşmanlar sardı,

        Güneşimiz karardı.

        Ninelerin gözleri

        Birer kanlı pınardı.

        Serin bahar meltemi

        Gibi beyaz bir gemi

        Samsun’a demir attı,

        Göklerimiz ağardı.

        Bu gemide inanan,

        Yurda şan, millete şan;

        Büyük, eşsiz kahraman

        Mustafa Kemal vardı

        M.Necati ÖNGAY

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        MUSTAFA KEMAL

        Atatürk bir güneş gibi,

        Doğmuş 19 Mayıs’ta,

        Davul, zurna bir düğün,

        Başlamış bütün yurtta.

        Bir kurtuluş ateşi,

        Yakılırken Samsun’da,

        Vazgeçilmezdi artık,

        Ölüm de olsa sonunda!

        Yeşeren tüm umutlar,

        Sonunda bahar oldu,

        Bütün işgalci düşmanlar,

        Vatanımızdan kovuldu.

        Unutur mu? bu millet!

        Önderi Mustafa Kemal’i.

        Sonsuza kadar bakidir,

        Ona olan sevgisi.

        BİRKAN SOYLU

        19 MAYIS ŞİİRİ

        Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu

        İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

        Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

        Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

        Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

        Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

        O yürekle değişti milletimin kaderi.

        Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

        Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

        Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

        Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

        Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

        Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.

        Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

        Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

        Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

        Milletin iradesi Ankara’da buluştu.

        Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

        Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

        Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

        İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

        Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

        Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

        Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

        SİNAN ORHAN

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        19 MAYIS ŞİİRİ

        Samsun ufuklarında bir güneş gibi doğan,

        Bağımsızlık ateşiyle yürekleri dağlayan,

        Atam'ın izinde yürüyoruz adım adım,

        Gençlik seninle gurur dolu, anıyoruz her daim.

        Yürüdükçe büyüyor umutlar, yeşeriyor toprakta,

        Gözlerde parlayan ışık, sönmeyecek asla.

        Ey büyük millet, bu gün senin günündür,

        Gençlik, özgürlüğün izinde, Atatürk'ün izindedir.

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        HER ZAMAN İÇİMİZDE

        19 Mayıs günü,

        Yaşıyor kalbimizde,

        Atatürk güneş gibi,

        Her zaman içimizde.

        Tembellik yasak bize,

        Parolamız ileri,

        Dünyaya örnek olsun,

        Çalışkan Türk gençleri.

        Ülkü verir, hız verir.

        Bize 19 Mayıs.

        Yurdumuzu kurtaran,

        Ata'yı unutmayız.

        Tembellik yasak bize,

        Parolamız ileri,

        Dünyaya örnek olsun,

        Çalışkan Türk gençleri...

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        "Atatürk'ten Gençliğe Hitabe" - Mustafa Kemal Atatürk

        Ey Türk gençliği!

        Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

        Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.

        Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

        İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır.

        Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!

        Bu şiir, her ne kadar bir hitabe olarak bilinse de, gençliğe olan mesajı ve ilham verici sözleriyle bir şiir niteliği taşır.

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