Vatandaşın gündeminde koronavirüs sokağa çıkma yasakları var. Koronavirüsle mücadelede vaka artış oranını düşürmek adına uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasakları 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında yasak uygulanıp uygulanmayacağının merak edilmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma kısıtlaması 17 Mayıs'ta sona erecek. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, yasak var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS NE ZAMAN, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmediği takdirde 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği belirtiliyor...