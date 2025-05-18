Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda MNG, Yurtiçi, Aras Kargo dağıtım yapacak mı?

        19 Mayıs'ta kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi ve Aras Kargo dağıtım yapacak mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanırken, birçok vatandaş bugüne özel olarak kurum ve kuruluşların çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle kargo gönderisi bekleyen ya da gönderim yapmayı planlayan kişiler, kargo firmalarının 19 Mayıs'taki hizmet durumuna ilişkin bilgi arayışına girdi. Bu doğrultuda bazı kargo şirketlerinden peş peşe açıklamalar yapıldı. Peki, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, bu özel günde kargo hizmetlerinin durumu hakkında bilgi almak istiyor. Kargo şirketlerinden gelen açıklamalar doğrultusunda, 19 Mayıs'ta dağıtım yapılıp yapılmayacağı netlik kazandı. Vatandaşların gönderi ve teslimat planlarını buna göre şekillendirebilmesi için detaylar önem taşıyor. Peki, 19 Mayıs’ta kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, merak edilen o sorunun yanıtı...

        2

        19 MAYIS'TA MNG KARGO AÇIK MI?

        MNG Kargo 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Şirketten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

        "Değerli Müşterilerimiz,

        19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimiz ile sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz."

        3

        19 MAYIS'TA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

        Yurtiçi Kargo da 19 Mayıs'ta kesintisiz hizmet vereceğini açıkladı ve şirket yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Bayramda tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerleri müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir."

        4

        19 MAYIS'TA ARAS KARGO AÇIK MI?

        Aras Kargo da 19 Mayıs günü açık olacak. Şirket, sosyal medya hesabından şu ifadeleri duyurdu;

        "19 Mayıs Pazartesi günü tüm birimlerimizle sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        İspanya'dan Filistin'e destek
        İspanya'dan Filistin'e destek
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar