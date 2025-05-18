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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Pazartesi metrobüs, vapur, tramvay, metro, İZBAN, Marmaray, Başkentray bedava mı?

        19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçları

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle vatandaşlar, "19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" diye soruyor. Konu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplu taşıma hakkındaki son durumu paylaştı. Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:46
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bayram günlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetleriyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte, merak edilen detaylar...

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        19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerdeki ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım olanağı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

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        19 MAYIS İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

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        19 MAYIS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Ankara'da Başkentray, 19 Mayıs nedeniyle ücretsiz olacak.

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        19 MAYIS'TA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        19 Mayıs nedeniyle İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

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