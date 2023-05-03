Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs okullar tatil mi, mesai var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa bir süre kaldı. 19 Mayıs, her sene olduğu gibi bu sene de yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün öncesi öğrencilerin ve çalışanların gözü "19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü tatil?" sorusuna çevrildi. İşte 19 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığına ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 19 Mayıs tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs okullar tatil mi, mesai var mı?

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu gün, 1926 yılından bu yana her sene çeşitli etkinliklerle kutlanmaya ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, mesai var mı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
  • 19 Mayıs tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs okullar tatil mi, mesai var mı?

    19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

    Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene cuma gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak. 
  • 19 Mayıs tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs okullar tatil mi, mesai var mı?

    18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.
  • 19 Mayıs tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs okullar tatil mi, mesai var mı?

    19 MAYIS'TA ÇALIŞANLAR MESAİ ALIYOR MU?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışan özel sektör çalışanları fazla mesai ücreti alacak.
  • 19 Mayıs tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs okullar tatil mi, mesai var mı?

    19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda eğitime ara verilecek. Bu yıl cuma gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak ve hafta sonu tatilinin birleşmesiyle öğrenciler toplamda 3 gün tatil yapmış olacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.