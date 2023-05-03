Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu gün, 1926 yılından bu yana her sene çeşitli etkinliklerle kutlanmaya ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi, mesai var mı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...